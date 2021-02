Eerste regenboogkerk Oss: ‘Binnen onze gemeenschap geen discussie over de acceptatie van lhbt+’ers’

OSS - De Paaskerk in Oss is sinds kort regenboogkerk en te vinden op de kaart van Wijdekerk. Die stichting vermeldt op haar website kerken in Nederland die lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders welkom heten. Ook is er te vinden in hoeverre lhbt’ers actief kunnen meedoen in de betreffende kerk.

Volgens dominee Ruth Jellema-Greydanus van de Osse Paaskerk waren lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders al lang welkom in haar protestantse gemeente, zoals iedereen er welkom is. Ook kunnen zij overal aan meedoen; vrijwilligerswerk, een kerkelijk ambt, doop, belijdenis, het Heilig Avondmaal en de zegen vragen over hun relatie of huwelijk.

Een gemeentelid constateerde eerder dit jaar dat de Paaskerk dat nog niet actief uitdroeg en nog niet was aangemeld bij Wijdekerk. ,,Wij hebben dat besproken en hoefden er niet lang over na te denken. Er is binnen onze kerkgemeenschap geen discussie over de acceptatie van lhbt+’ers.’’

Enige kerk in de gemeente Oss

Jellema weet dat niet alle kerken dit zo expliciet kenbaar maken. De meeste kerken op de kaart van Wijdekerk zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Een ander groot aantal is doopsgezind, remonstrants of oecumenisch. Katholieke kerken staan maar weinig op Wijdekerk.nl. In Oss en omgeving is de Paaskerk tot nu toe de enige kerk op de kaart.

,,Maar dat wil niet zeggen dat lhbt’ers in andere kerken niet welkom zijn’’, benadrukt Jellema. ,,Gelukkig is de acceptatie steeds meer vanzelfsprekend. Dat zie je ook aan het grote aantal kruisjes op de kaart van Wijdekerk. Het scheelt wel dat wij bij de protestanten van onderop georganiseerd zijn, wij hebben plaatselijk de vrijheid en de bevoegdheid onze eigen weg te zoeken. Katholieke kerken zijn meer gebonden aan regels van bovenaf. En ik weet dat er kerken zijn die meer moeite hebben met het actief laten meedoen van lhbt’ers. Ze zijn dan wel welkom maar kunnen bijvoorbeeld geen zegen vragen over hun relatie.’’

Logo op nieuwe website

De Paaskerk heeft ongeveer 1150 leden in Oss en omgeving. De kerk is bezig met een nieuwe website en plaatst daarop ook het logo van Wijdekerk.

Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf lhbt+-mens of nauw betrokken bij een lhbt+’er. Zij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in de kerk. Op de website bundelt de stichting krachten, geeft tips en mensen vertellen er hun persoonlijke verhaal. Met de overzichtskaart wil de stichting transparant maken wat het beleid van kerkgemeenschappen in Nederland is ten aanzien van lhbt+’ers.