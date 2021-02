Eerste stallen van stoppende varkenshouders in Bernheze zijn al leeg

Volgens Bernheze levert de sanering op dat de veestapel vermindert met 9244 biggen, 3264 zeugen, 13 dekberen en 30.638 vleesvarkens. Verder komt er 3800 kilo minder fijnstof in de lucht en verdwijnt 50.000 vierkante meter aan bedrijfsgebouwent.

Vier varkenshouderijen afgevallen

Voor de saneringsregeling van de overheid hadden zich in Bernheze 21 varkenshouderijen aangemeld. Daarvan zijn er vier afgevallen omdat ze niet aan de gestelde voorwaarden voldoen; hun ‘geurscore’ bleek niet hoog genoeg of ze waren de afgelopen tijd niet onafgebroken in bedrijf. De gemeente kondigt aan deze vier ‘in het vizier’ te houden als de wens tot stoppen blijft. Van de zeventien positieve beschikkingen met een financieel voorstel van de overheid zijn er twaalf geaccepteerd, één varkenshouder denkt er nog over na.

De vier varkenshouders die het voorstel hebben afgewezen, geven als reden dat de compensatie onvoldoende is om tot goed alternatief te komen, dat ze nog niet de leeftijd hebben om te kunnen stoppen, dat de overbruggingsperiode onvoldoende wordt gedekt of dat ze geen alternatieve bedrijfsvoering voor ogen hebben. Ook met hen wil de gemeente in contact blijven.

Eind juni alle stallen leeg

De twaalf stoppers moeten eind juni alle stallen leeg hebben. Juni/juli 2022 moeten de gebouwen zijn gesloopt die in gebruik waren voor varkens. Herbestemming is volgens de gemeente in overleg mogelijk, maar over het algemeen zijn varkensstallen vanwege de maatvoering niet goed bruikbaar voor andere activiteiten.

Intussen moet de gemeente milieuvergunningen officieel intrekken, sloopvergunningen verlenen en eventueel procedures starten voor nieuwe activiteiten. Het gaat dan om niet-agrarische activiteiten die qua omvang en uitstraling passen in het buitengebied, zoals ‘opslag, kleinschalig ambachtelijke of agrarisch-technische hulpactiviteiten of dagbesteding voor ouderen’. Vijf stoppers gaan over op akkerbouw, paarden of rundvee. Drie stoppers willen hun nieuwe activiteit combineren met een zonneweide, velden van 2 tot 3 hectare met zonnepanelen.

Bernheze noemt resultaat positief

Het uiteindelijke resultaat van de Saneringsregeling noemt Bernheze positief. ,,Doordat twaalf ondernemers stoppen met hun varkens, is de afwaartse beweging in deze sector verder ingezet. We hebben veel aandacht gegeven aan de ondernemers die er qua hoge geurscore het meest voor in aanmerking zouden komen. Daarvan is een aantal daadwerkelijk aangemeld.’’ De Saneringsregeling is volgens de gemeente slechts één van de trajecten in de landbouwtransitie.