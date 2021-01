Eerste windpark Oss staat met bijna jaar vertraging voor laatste horde

Video Brand in sportwin­kel Schaijk snel onder controle, veel schade door rook en water

6 januari SCHAIJK - In schoenen- en sportwinkel Bento aan de Runstraat in Schaijk is woensdagochtend brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 11.00 uur. Zo'n driekwartier later had de brandweer het vuur onder controle.