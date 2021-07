Eeuwenlang gevecht tegen het monster der ontsierende reclame

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zag in 1925 de nadelen van al die uitbreidingen al aankomen en pleitte voor ‘een evenwichtige behandeling van gemeenschappelijk belangen van verkeer, natuurschoon en bouwesthetiek’. Het is inmiddels duidelijk, ook door windmolens en zonnevelden, wie de belangenstrijd aan het winnen is.

Breed front

‘Weg met die rommel’

De meerderheid van Gedeputeerde Staten was echter van oordeel dat het wel meeviel met het gewraakte euvel; ‘politiebepalingen’ waren niet nodig. En zo groeide het aantal reclameborden, ‘meestal van lompe afmeting’, voor pompstations, benzine- en oliereclame en auto’s. ‘Weg met die rommel’, riep Heemschut. In 1931 kwam er toch een verordening. Ontsierende reclame buiten de bebouwde kom werd verboden, behalve als die niet schadelijk was voor de schoonheid van de omgeving. Daar bestond nogal verschil van mening over.

Beetje meer natuurschoon

In Oss en omliggende plaatsen werd het landschap nog nauwelijks ontsierd door dergelijke billboards. Geen rondweg, geen grote verkeerswegen, geen borden. Oss vond trouwens dat het niet over natuurschoon beschikte. Berghem ook niet. Daar was de bevolking in 1923 blij dat de Provincie een flink aantal lindebomen plantte langs de Provincialeweg. ‘Een beetje meer natuurschoon is hier heus geen overdaad’, verwoorde de correspondent van De Stad Oss het dorpsgevoel. Oss had natuurlijk zijn Osse hei als ongerept natuurgebied maar daarover heerste in 1933 de vrees dat de ontginning in het kader van de werkverschaffing het natuurschoon zou vernielen.