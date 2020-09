Effe anderhalve meter afstand houden Vur Geffe

Het is een beetje hoe je ernaar kijkt. Wie nooit op het échte Effe Noar Geffe is geweest, ziet zondagmiddag bij Effe Vur Geffe een gezellig festivalletje. Met muziek, met veel tafels, en wat attracties en activiteiten voor kinderen. In de hoek waar het nostalgische boerenleven te zien is, is het heel kalmpjes. Maar Frans Snelders en Cees van Summeren, uit Oostelbeers, zijn alláng blij dat ze hun oude boerengereedschap weer eens uit de stal hebben kunnen halen. ,,Normaal hebben we zo'n 25 evenementen per jaar, dit is nu de tweede , de eerste na corona. Het is fijn om hier te zijn.”