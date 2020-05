Effe noar Geffe krimpt in tot dorpsonderonsje: ‘Buikpijn had ik ervan’

Buikpijn had-ie ervan. Dat de minister onverhoeds evenementen op de lange baan schoof. Voorzitter Chrisjan van Dinther van Effe noar Geffe: ,,Het was geen prettige ochtend. Ik had gewoon lekker willen werken. Maar dit drukt wel zijn stempel erop.”

Volledig scherm Enorme drukte in de Kloosterstraat tijdens Effe noar Geffe 2017. © Peter van Huijkelom Woensdagavond hoorde hij, net als miljoenen Nederlanders, hoe landelijke coronamaatregelen werden versoepeld. Over evenementen repte minister De Jonge van volksgezondheid niet. Die passage kwam donderdagochtend plots boven water in zijn brief aan de Tweede Kamer. ,,Evenementen met een landelijke uitstraling, kunnen eigenlijk pas weer als er een vaccin is”, schrijft De Jonge. ,,Een jaar of langer is heel reëel.’’

,,Ik was zeer verrast vanmorgen”, reageert Van Dinther. ,,Dat ze die alinea uit de brief niet meteen genoemd hebben. Ik snap er niks van dat ze dat niet gedaan hebben.”

Hij ontkomt er niet aan om te concluderen: Effe noar Geffe op poten zetten zoals de afgelopen 43 keer, dat gaat hem niet worden.

Quote We kijken naar wat we wél kunnen organise­ren Chrisjan van Dinther, voorzitter Effe noar Geffe

,,De minister heeft het over evenementen met een landelijk uitstraling. Zo groot zijn we niet. Maar 20.000 man door het dorp laten kuieren, dat kan natuurlijk niet. We gaan kijken welke mogelijkheden er zijn om wel iets te doen. Bijvoorbeeld onderdelen uit het festijn, zoals de stropoppen en het roggemaaien. En we denken aan iets lokaal, een bescheiden dorpsfeest.”

,,We kijken naar wat we wel kunnen. Wat dat betreft ben ik benieuwd hoeveel en wat voor versoepelingen van de maatregelen er nog gaan komen. Maar Effe noar Geffe zoals het altijd was, daar geloof ik niet hard in.”

Blijmoedig hadden Chrisjan van Dinther en de zijnen de aanloop ingezet naar de 44ste Effe noar Geffe. In de wetenschap dat de kans levensgroot was dat het feest geschrapt of flink aangepast moest worden. ,,Er was grote onzekerheid, dat snapten we.”

‘Het was donker en werd lichter’

Maar hij is optimistisch van aard. ,,We zagen geleidelijk versoepeling van maatregelen. Het was heel donker en het werd al lichter. Voor hetzelfde geld was het nog lichter geworden. We keken van week tot week”, stelt de voorzitter.