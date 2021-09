Effectief optreden tegen huisjesmelkers duurt Ruwaard veel te lang

Rechter wijst opsplitsen woning Ruwaard af maar grijpt niet in

9:47 OSS - De verhuurder van een woning in de wijk Ruwaard in Oss is volgens de rechtbank te ver gegaan bij het opsplitsen van het huis in vier wooneenheden. Onvoldoende duidelijk is echter waar de grens ligt van wat wel had gemogen.