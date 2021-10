Egel overleden na mishandeling in regio Oss: 'Leer de kinderen alstublieft dat je niet zo met dieren om moet gaan’

Een paar jongens grepen in en vroegen aan de meisjes wat ze aan het doen waren. De twee antwoordden volgens de Dierenambulance dat ze aan het voetballen waren en renden daarna weg. De jongens namen de egel mee en schakelden hulp in.

Hulp mocht niet baten

,,Helaas kwam alle hulp te laat voor dit egeltje, en is het kort daarna overleden.” Een dierenarts checkte nog of het dier wellicht al zwak of ziek was, maar dit was niet het geval: de egel was helemaal gezond.