Eigen kwalijke rol tijdens de oorlog óók in nieuw lespakket over Joodse gemeenschap: Oss lost belofte in

Wandelrou­te via Reek naar Grave verrijkt en nu voorbeeld voor hele Zuiderwa­ter­li­nie

REEK - Etappe 13 van het Zuiderwaterlinie Wandelpad, rond Reek, is verrijkt met uitleg over 21 bijzondere plekken en gebouwen. Deze info staat online én in een nieuwe, maandag gepresenteerde flyer.

22 maart