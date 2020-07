Eigen Wijs Mode-zaken draaien nog even door ondanks faillissement

Eigen Wijs Mode, dat zich richt op damesmode voor grote maten, was al langer aan het krimpen. Een filiaal in Den Bosch sloot eerder al, Breda volgde eind mei. ,,Omdat we ons er nog in verdiepen, zijn we terughoudend met het aanwijzen van een oorzaak. Duidelijk is wel dat Eigen Wijs heeft geleden onder de coronacrisis. Dat heeft de boel zeker bespoedigd”, zegt waarnemend curator Jelle Beerens desgevraagd.