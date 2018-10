Eigenaar pand Heeswijk-Dinther: ‘Ik weet niets van harddrugs en hennep’

De man, die volgens officier van justitie Erna Vrijhoeven een bekende is in het drugswereldje, beweerde gisteren voor de rechtbank in Den Bosch dat hij zijn pand aan de Morgenstond had verhuurd aan een timmerbedrijf uit Roosendaal. De eigenaar van dat timmerbedrijf ontkent dat. Zijn handtekening onder het huurcontract was vals. Telefoongegevens waren er niet, want de telefoon van de man uit Esch was net kapot gegaan. Hij had hem achtergelaten in een telefoonwinkel. De medewerker daar zei de politie van niks te weten.