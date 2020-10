Eigenaar van ‘Warenhuis van Schaijk’ kan na elf jaar eindelijk bouwen

Osse EHBO-veteraan Adrie Tax overleden

19 oktober OSS - Hij was geen oud-militair of - verzetsstrijder, maar Adrie Tax was desondanks een vaste waarde bij de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei en de herdenking van de bevrijding van Oss op 19 september. In zijn oude uniform als beveiliger van Organon droeg hij jarenlang zijn burgersteentje bij. Hij overleed vorige week op 85-jarige leeftijd.