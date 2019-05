Eigenaar voorkomt autobrand in Oss: koppelt aanhanger vol brandend afval los

Aantal boetes voor hardrij­ders binnen bebouwde kom gedaald; in Landerd nog maar twee

11:01 Het aantal boetes voor snelheidsoverschrijdingen in de bebouwde kom in Noord-Brabant is ten opzichte van 2017 gedaald. In 2017 werden er nog 573.116 boetes uitgedeeld, in 2018 waren dit er 531.163. 'Dieptepunt' was de gemeente Landerd met slechts twee snelheidsboetes.