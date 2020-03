Eiken mogen plat voor rotonde Graafsebaan

Tourwin­naar Lucien van Impe hoofdgast in Brabants Wielercafé

12:11 OSS - Tour de France-winnaar Lucien van Impe is woensdag 6 mei te gast in het Brabants Wielercafé in de Groene Engel in Oss. De laatste Belg die de Ronde van Frankrijk won, in 1976, stond drie keer op het Tourpodium en droeg als beste klimmer zes keer de bolletjestrui.