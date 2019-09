Eikenbomen kreunen en steunen, en stoten miljoenen eikels af

OSS - In de verdroogde bossen in deze contreien gooien eiken massaal hun eikels af. Een teken dat ze het slecht hebben en willen zorgen voor nageslacht, stellen boswachters.

Pling, plong. Om de haverklap spatten eikels onder het voorwiel uit tijdens een tochtje fietsen rond de Maashorst. Wandelen rond het Ganzenven, even in de auto van Oss naar Heesch, grote kans een eikel op je hoofd of dak te krijgen. Da’s schrikken. Want Hollandse en Amerikaanse eiken gooien massaal hun eikels naar beneden. Veel meer dan enkele jaren geleden.

Boswachter Frans Kapteijns heeft er wel een verklaring voor. ,,De warme periodes die het landschap opwarmen en de flinke droogte van de laatste paar jaren doen hun werk. Veel volwassen eikenbomen zitten in zwaar weer. Zeker op de zandgronden zie je ze door de droogte kreunen en steunen om in leven te blijven. En dan ontstaat het natuurfenomeen van overleven en zorgen voor nageslacht. Ze stoppen dan al hun energie in zo veel mogelijk vruchten afwerpen, zodat hun soort blijft voortbestaan. Dat verklaart de grote hoeveelheid eikels.”

Volledig scherm Frans Kapteijns, boswachter. © Marc Bolsius De bomen zijn door droogte verzwakt en als tegenreactie maken ze meer vruchten aan, zo wil de boom ‘genen’ doorgeven, stelt boswachter Jos Kerssemakers van Staatsbosbeheer. Het is een bekend fenomeen in de natuur: planten of bomen die kampen met stress of droogte zorgt voor zoveel mogelijk nakomelingen. ,,Door de hitte zijn de vruchten eerder rijp dan gebruikelijk en dus regent het eikels. Praktisch overal in Brabant, de eik komt veel voor in de provincie.”

Ook beuken werpen massaal hun beukennootjes af. Voor de eekhoorn, de Vlaamse gaai en houtduif is het een walhalla: er is eten in overvloed. Ook veel zangvogels trekken nu naar de bossen. Maar voor de bomen is het slecht nieuws. Veel eiken en beuken staan er op de zandgronden erg slecht bij. In nattere leembossen valt het relatief nog mee met hun welzijn.

Maar ook daar ondervinden bossen problemen van de lang aanhoudende warmte en droogte. Omdat de waterstand daalt, gaat de vertering van natuurlijk materiaal in de zuurstofrijke bovenlaag sneller. Zo ontstaat meer monocultuur met brandnetels en bramen. Dat is weer nadelig voor de biodiversiteit. Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en waterschappen werken samen samen om droogteproblemen aan te pakken.

Quote De vroegere eikelval wordt het nieuwe normaal Arnold van der Vliet , bioloog WUR

Vijftig jaar geleden vielen de eerste eikels vooral in de laatste week van september. De laatste jaren schuift dat moment als gevolg van het veranderende klimaat steeds verder naar voren. Volgens bioloog Arnold van der Vliet (Wageningen University & Research) wordt de vroegere eikelval ‘het nieuwe normaal’. ,,Daar koersen we wel op aan.”