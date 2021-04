Ein-de-lijk wordt er weer geproost in de stad: ‘Ik heb er speciaal een vrije dag voor opgenomen’

Deelhuis­jes Zeeland officieel geopend door burgemees­ter: ‘Dit maakt me blij’

17:08 ZEELAND - Klein van opzet, maar met groot effect. Zo typeerde burgemeester Marnix Bakermans het project van de deelhuisjes in Zeeland. Hij stelde die officieel in gebruik door in het deelhuisje aan de Kerkstraat 72 twee houdbare eetproducten te plaatsen. In totaal staan er acht deelhuisjes in Zeeland.