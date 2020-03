Einde van irritant internet gloort in Maasland: ‘Hier word ik misselijk van’

Eiken mogen plat voor rotonde Graafse­baan

5 maart DEN HAAG/HEESCH – De eiken bij een geplande rotonde op de Graafsebaan in Heesch mogen om. Dat heeft de Raad van State donderdag in een spoeduitspraak bepaald. De Raad wijst het verzoek van de Bomenstichting af om te wachten met de kap van twee monumentale eiken, totdat later dit jaar een eindoordeel in de bezwaarprocedure is gegeven.