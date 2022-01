Einde van mega-operatie: Osse superjacht Galactica bereikt eindbestemming in Friesland

Martijn en Claudia van den Berg, 4e generatie in supermarkt Herpen

HERPEN - Sinds enkele dagen prijken de namen Martijn en Claudia van den Berg trots op de voorgevel van hun winkelpand van de Plus in Herpen. Vader Peter en oom Mart hebben het bedrijf volledig in handen te geven van de beide kinderen van Peter. ,,Daarmee is de winkel overgegaan op de vierde generatie,” zegt Peter van den Berg (67), die met broer Mart (62) en hun echtgenoten enkele decennia aan het roer stond.

9 januari