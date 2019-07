Eindelijk hoorde Oss bij de grotere steden

Van drie Osse overval­lers krijgen er maar twee straf

15:08 DEN BOSCH - Hoewel drie Ossenaren december vorig jaar van plan waren een geldwagen vanuit Best te overvallen, krijgen alleen de twee mannen celstraffen. Door de chauffeuse was het plan uitgelekt naar de politie, die de overval kon voorkomen. Omdat dit deels aan haar te danken is, krijgt ze geen straf, zo vonniste de Bossche rechtbank woensdag.