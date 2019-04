Eindelijk is dan het p-woord gevallen

Heel lang geleden, toen ik nog een klein columnistje was en burgemeester Buijs nog nooit van Oss gehoord had, was er een pyromaan actief in de Ruwaard. Hij deed het niet met auto's, maar met gebouwen, en de schrik zat er goed in. Basisschool de Bolster was zijn Waterloo: hij werd gepakt en de mensen in de Ruwaard konden weer rustig slapen.