Eindelijk is de Osse wijkbus weer onderweg: ‘Ik heb echt zitten aftellen’

Huiselijk geweld onder invloed van lachgas: geen TBS, wel vier maanden cel

14:00 DEN BOSCH/OSS De 25-jarige Hagenaar Anwar A. heeft zijn Osse vriendin, vaak onder invloed van lachgas, meermaals mishandeld, bedreigd en haar spullen vernield. Dat stelde de rechtbank in Den Bosch, die de verdachte een celstraf van vier maanden oplegde. De straf was fors lager dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had gevraagd om een celstraf van 197 dagen en TBS met dwangverpleging.