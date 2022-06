Eindelijk kan bouw woningen Narcislaan van start

Ooit zat er een buurtsuper in, daarna de Hubo, en nog later een werkplaats van zorgorganisatie Dichterbij. Toen een hele tijd niets. De familie Leeijen kocht het bedrijfspand meer dan twintig jaar geleden voor herontwikkeling. De afgelopen jaren was het pand in gebruik als tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten, omdat nieuwbouw op heel korte termijn niet ging lukken. Na veel overleg tussen gemeente en ontwikkelaar, lag er begin vorig jaar een plan voor de bouw van nieuwe woningen. Net toen er groen licht was vanuit de gemeente, trok de ontwikkelaar zich terug. De kosten van eventuele bezwaarprocedures zouden voor zijn rekening zijn, en daar wist Leeijen niets van.