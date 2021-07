Eindelijk mogen auto's op nieuwe entreeweg Heesch

Kwartetten met Jevi, en andere Reekse ‘iconen’

28 juni REEK - ‘Mag ik van jou van de serie eten en drinken, De Streekhoeve?’ Het zal in menig Reeks gezin inmiddels geroepen zijn. Want alle huishoudens in het dorp hebben het Reek Goed Voor Mekaar kwartetspel ontvangen. Het kwartet bestaat uit dertien setjes van vier kaarten, allemaal voorzien van een foto. Samen levert dat een beeld op van de vele kanten aan het dorp.