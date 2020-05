Eindelijk weer naar school: leerlingen De Bogaard in Ravenstein kunnen lol niet op

Stille Getuigen De arbeiders­huis­jes; nostal­gisch en romantisch maar ook schamel en onhygië­nisch

11:26 OSS - Aan de Hescheweg in Oss, niet ver van de Joodse begraafplaats, stond tot voor kort een onbewoond landarbeidershuisje uit 1910. Eigenlijk was het een twee-onder-een-kapwoning want op de nummers 111 en 113 woonden twee gezinnen. Het was een aardig oud huisje dat in z’n eentje aan de weg stond, terwijl alle nieuwere bebouwing keurig in het gelid, wat meer naar achteren gezet was. Het is alsof ze vergeten zijn het oude huisje te slopen. Dat is nu geregeld. Wie vorige week door de Hescheweg fietste, zag alleen nog een keurige hoop stenen.