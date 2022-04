Eindexameneerlingen Bernrode nemen ‘wraak’ op directie, omdat ze op laatste lesdag niet mogen stunten

Piotr W. (31) sneed gast City Hotel Oss met mes in het gezicht: ‘Ik wilde hem alleen bang maken’

DEN BOSCH/OSS - Piotr W. (31) stak of sneed een 24-jarige gast van het City Hotel in Oss met een mes in het gezicht, omdat deze de vriendin van zijn vriend zou hebben verleid. Het gevolg? Een tien centimeter lange jaap die liep van zijn linkeroog, over de wang richting de huid tussen neus en rechtermondhoek. Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van 6 jaar voor een poging tot doodslag.

11 april