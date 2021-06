Eindexamenleerlinge Joan is ‘het voorbeeld van droom je dromen en maak het waar’

Joan (18) vindt het eigenlijk best jammer dat ze al eindexamen doet op Het Hooghuis ZuidWest. Want dat betekent dat ze nog maar kort met de school verbonden is. ,,Ik zal het zeker erg gaan missen straks, het is een gezellige school. Leraren zijn altijd bereid je heel goed te helpen en met vrienden hier kun je echt lachen. Altijd een prima sfeer.” Hoe de examens zijn gegaan? ,,Ik vond wiskunde best pittig, maar verwacht dat Engels, Nederlands en economie beter zullen zijn.”

Volgt haar hart

Hoe dan ook, zal ze het het volgend jaar ook zeker leuk krijgen, want ze volgt haar hart: ze heeft zich aangemeld voor de koksopleiding. ,,Ik heb me ingeschreven bij bij twee opleidingen, ik weet nog niet welke het gaat worden. Maar ik word daarmee zelfstandig werkend kok niveau 3.” Al jong vond ze het leuk om bij feestjes mee te helpen bij het klaarmaken van hapjes en in de bediening.

Het zag er aanvankelijk niet naar uit dat Joan naar de koksopleiding zou kunnen. ,,Ik ben gestart op het stedelijk voortgezet speciaal onderwijs in Rosmalen. Dat ging heel goed en toen kon ik daarna doorstromen naar praktijkschool De Singel in Oss.”

Vervolgens kon ze verder 'stapelen’ omdat ze ze goed presteerde. Ze behaalde haar vmbo-basis diploma op het Hooghuis ZuidWest en alsof het nog niet genoeg was: nu zit ze dus in haar examenjaar van vmbo-kader op dezelfde school. Ze volgt het profiel Horeca, Bakkerij & Recreatie, met haar oog op een loopbaan als kok.

‘Ze hield ons scherp’

Haar docent en mentor Bas Mommer is vol lof over Joans gedrevenheid. ,,Ze heeft heel veel bereikt en dat ondanks de lockdowns en lessen op afstand. Wij hebben haar leren kennen als een leerling die misschien soms ietwat onzeker kon zijn, maar ook eentje die ons scherp hield. Ze weet precies wat ze wil en gaat daarvoor.”

Ook prijst Mommer Joans beleefdheid en volwassen manier waarop ze het gesprek aangaat. ,,Een leerling die ook zeer begaan is met de medemens, ze vraagt altijd aan iemand hoe het gaat. Kortom een zeer prettige, fijne leerling.” Mommer voorspelt dat we haar nog wel tegenkomen in de horeca, waar ze al een bijbaantje heeft.

Naast koken heeft Joan nog een andere grote passie: radio. Waar het maar kan luistert de Ravensteinse, die een brede muzieksmaak heeft, naar de ether. ,,Ik houd vooral van de deejays van Slam, Q-Music en Radio 538. Die zijn erg goed. Ik heb zelf al eens een stage gehad bij Maasland FM. Super om te doen. Maar voorlopig blijft het hobby hoor. Naast dansen en zingen.”