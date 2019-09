Eis: 120 uur taakstraf voor Ossenaar die rechter naar de keel vloog

Wel pijn, geen letsel

Het was een bijzondere zitting in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen. Die vond op 4 oktober vorig jaar plaats in de woning van E. De zitting over een bedreiging begon al vroeg. Iedereen was er al toen Tarik beneden kwam. De zitting had een halfuur geduurd waarna de rechter met haar beslissing kwam. Na afloop stelde de rechter dat ze lichte pijn had gehad, geen letsel, maar dat ze wel behoorlijk was geschrokken.