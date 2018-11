Eis: 450 euro boete voor scheppen voetganger op zebra in Oss

update Automobi­list scheurt 43 kilometer per uur te hard door Oss, en nog 73 bekeurin­gen bij Rent-a-cop

27 november OSS - Een automobilist heeft dinsdag zijn rijbewijs kunnen inleveren bij een snelheidscontrole in Oss. Deze reed met 73 kilometer per uur over de Industrielaan, waar 30 kilometer per uur is toegestaan. Deze persoon was een beginnend bestuurder. Rent-a-cop in Oss leverde in totaal 74 bekeuringen af, waar dit er slechts één van was.