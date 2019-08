Eis: 8 maanden cel voor xtc en wiet in Osse woning

Het Openbaar Ministerie vond die verklaring 'ongeloofwaardig' en zag genoeg bewijs voor het bezit van 7730 gram wiet, xtc en het witwassen van 6615 euro drugsgeld.

De officier van justitie eiste een celstraf van 8 maanden. ,,Ik wilde een kennis uit de brand helpen", vertelde de verdachte voor de rechtbank in Den Bosch. De Ossenaar kende de eigenaar van de coffeeshop goed: die kwam regelmatig spullen kopen in zijn inmiddels opgedoekte winkel. ,,Het was echt dom van me", gaf de Ossenaar toe. ,,Ik heb gewoon niet bij de consequenties stilgestaan."

Anonieme tip

Politiemensen belden op 30 april van dit jaar aan bij de verdachte. Ze hadden een anonieme tip gekregen: de verdachte zou wapens en cocaïne bewaren in zijn huis. Ze vonden de grote doos met hennep in de schuur van de Ossenaar. In zijn woning lagen onder meer een zakje met 23 xtc-pillen en een ploertendoder.

,,Die pillen waren voor eigen gebruik", verklaarde de Ossenaar. In het huis troffen agenten ook een grote hoeveelheid contant geld aan, verstopt achter een radiator. De man beweerde dat de biljetten afkomstig waren uit zijn zaak. ,,De meeste mensen betaalden daar contant."

Eerder veroordeeld voor witwassen

De officier van justitie was ervan overtuigd dat het geld niet eerlijk was verkregen. De man was al eerder veroordeeld voor witwassen.