Eis anderhalf jaar cel tegen glassteker uit Oss

De twee mannen botsten die nacht, vermoedelijk per ongeluk, in het drukke café tegen elkaar. Dat leidde tot een handgemeen waarbij de Ossenaar drie keer uithaalde, terwijl hij nog een bierglas in zijn hand had. ,,Dat had ik zelf niet in de gaten. Het had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Ik vraag me al anderhalf jaar af hoe dat heeft kunnen gebeuren", zei hij gisteren berouwvol in de Bossche rechtbank. ,,Ik heb intuïtief gehandeld. Dat was hartstikke verkeerd.”