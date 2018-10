Eis vier jaar voor drugslab en hennepkwekerij in Heeswijk-Dinther

De man is eigenaar van een bedrijfspand aan de Morgenstond in Heeswijk-Dinther waar de politie bij een inval op 19 oktober 2016 een hennepplantage met 1618 planten aantrof. In een ander deel van het gebouw werd een ‘ingepakt drugslab’ aangetroffen aldus officier van justitie Erna Vrijhoeven, met daarbij 5750 liter aan chemicaliën, bedoeld voor de productie van chemische drugs. Bovendien trof de politie anderhalve kilo amfetamine en mdna aan.

Timmerbedrijf

De eigenaar beweert zijn hal te hebben verhuurd aan een timmerbedrijf uit Roosendaal. De handtekening onder het huurcontract was echter vervalst. Het timmerbedrijf heeft tegenover de politie verklaard nooit ruimte van de man uit Esch te hebben gehuurd. Omdat de politie er van uit gaat dat in de hennepkwekerij minstens éénmaal is geoogst, wil het OM 114.657 euro voor onterecht genoten winst terug. Enexis vordert bijna 11.000 euro wegens diefstal van electriciteit.

Drugswereldje

De Esschenaar is volgens de officier van justitie een bekende in het drugswereldje. Hij werd onlangs wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken voor het runnen van drie hennepkwekerijen. Het OM is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. De uitspraak in de zaak die deze donderdag diende is over veertien dagen.