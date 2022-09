Elle Strik (43) maakte er het beste van, maar haar lichaam haalde steeds weer haar dromen in





In herinneringOSS - Hoe meer haar lichaam haar in de steek liet, hoe meer Elle Strik uit Oss de regie wilde houden. Klap na klap kreeg ze te verwerken. En tóch bleef ze optimistisch, zat ze vol galgenhumor en bleef ze geïnteresseerd in anderen. Op 1 november 2021 overleed Elle, 43 jaar oud.