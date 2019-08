Elzeneindfestijn: kleintje Efteling én Euro Disney

Cultuur in de regioOSS - Het Brabants Dagblad belicht in deze rubriek bijzondere culturele zaken: vandaag het eerste lustrum van het Osse Elzeneindfestijn.

Met een beetje schappelijke medewerking van Het Weer hopen ze zaterdag op zo'n vijfduizend peuters, kleuters, basisschoolkinderen, hun ouders, opa's en oma's. De organisatoren van het vijfde Elzeneindfestijn, NME-Centrum & kinderboerderij De Elzenhoek en speeltuin Elckerlyc, gaan weer voor het beproefde sprookjesconcept.

,,Dat was in 2014 met onverwacht veel bezoekers - zo'n 3500 in totaal - een schot in de roos", herinnert bedrijfsleider Talitha Visser (39) van De Elzenhoek, zich.,,Na afloop hoorden we regelmatig van ouders terug dat ze blij waren met dat sprookjes-thema én de invulling ervan. Niet iedereen heeft namelijk het geld voor Efteling en Euro Disney. Ons festijn is een combi van die twee in 't klein. En gratis te bezoeken."

Fan

Samen met Ilja Arts en Til Teurlings van Elckerlyc zette Talitha de eerste edities van het Elzeneindfestijn in de steigers. ,,Daarbij van harte ondersteund door de toenmalige wethouder Hendrik Hoeksema, fan van de prachtige plek. Hij vond dat wij, als twee organisaties die zich met name richten op jonge kinderen, hun samenwerking nog meer konden benadrukken. Dat hebben we viermaal op rij gedaan; alleen vorig jaar was er geen festijn, omdat de speeltuin zijn zilveren jubileum vierde."

,,Wat wij hier neerzetten, is wel iets anders dan Fantastival, dat zich vooral óók richt op volwassenen. En omdat dit ons beider grootste evenement is met daarbij een maandenlange voorbereiding, hebben we inmiddels wel afgesproken om het Elzeneindfestijn in de toekomst óm het jaar te organiseren", verklapt Talitha. ,,Wij organiseren immers ook elk jaar de Kinderboerderijdag, die gemiddeld zo'n drieduizend belangstellenden trekt."

Alles uit de kast

Neemt niet weg dat beide partijen voor het eerste lustrum alles uit de theatrale festijnkast halen. Met zo'n honderd vrijwilligers, veel zelfredzaamheid én beperkt budget, haast Talitha zich eraan toe te voegen. Met dank aan gemeente, wijkraad en eigen 'Elzeneindfestijnbudget' komt de teller uit op zo'n achtduizend euro. ,,Daarom is de entree wel gratis, maar vragen we voor sommige workshops een kleine bijdrage. Van één, hooguit twee muntjes van een euro per stuk. We hoeven er niks aan te verdienen, we willen er echter ook niet op toeleggen."

Met elf nieuwe acts en sprookjesachtige 'aanbiedingen' willen kinderboerderij en speeltuin de bezoekers komende zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur volop verrassen. Drummende vuilnismannen, één ballonnenman en Nuffe Tantes: straattheater zoals straattheater bedoeld is, stelt woordvoerster Talitha.

,,Een groot aantal van onze vrijwilligers gaat eveneens verkleed: als Belle en het Beest, Sneeuwwitje, Rapunzel, ridders en elfjes. Tal van workshops completeren het programma, variërend van toverlava bereiden in de heksenhoek tot theezakjes ontwerpen in de tent van Alice in Wonderland.