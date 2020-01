Emotioneel afscheid van ‘notenzusjes’ Anja en José na 43 jaar op Osse markt: ‘Het lijkt wel een defilé’

Natuurlijk had ze een warm afscheid en wat lieve woorden verwacht. Maar geen moment hield Anja Hoes rekening met zo overweldigend veel reacties als dinsdagmorgen op de markt in Oss. Halverwege de ochtend is een tafel achter de notenkraam al helemaal vol gelegd met bloemen, kaarten en lekkernijen. En hop, daar komt het volgende cadeautje alweer aan.



,,Het is onvoorstelbaar", verzucht ze tussen alle bedankjes door. ,,Zaterdag was het al druk met mensen die afscheid kwamen nemen. Toen ben ik 's avonds tot 12 uur opgebleven om alle kaarten te kunnen lezen. Maar nu is het nog een tandje meer. Het lijkt wel een defilé, alsof we met z'n tweeën de koningin zijn.”