En als klap op de online-vuurpijl in de Osse Kwis: punnik anderhalve coronameter

Tandje langzamer

"Ja, daar kwamen we tijdens de eerste rondes zelf ook achter", bekent Ad Mulders als een van de drijvende krachten achter deze onlinekwis. "We zijn meteen een tandje langzamer gaan draaien. Tja, ook voor ons is dit de eerste keer dat we onze Osse Kwis op deze manier afwerken. Een ideale try-out voor het geval de reguliere editie, over precies zes maanden vanaf vandaag, weer via het web moet."

Amper een maand deed het idee erover om tot werkelijk evenement te groeien, vertelt ondernemer Mulders. "De laatste maanden maakte ik vooral software voor onlinebingo's overal in den lande. Nu past dat spelletje niet zo in mijn smaakverhaal; daarom was ik eigenlijk direct enthousiast toen Jack van Lieshout me vroeg om deze zomerversie mee vorm te geven. Veel is googlevriendelijk. De teams moeten echter wel verrekte goed opletten: het gros van de filmpjes bijvoorbeeld is niet meer terug te spoelen. Die knop op YouTube heb ik uitgezet. Alleen het door nieuwslezer Dorald Megens voorgedragen verhaal met een reeks aan ondernemersnamen is opnieuw oproepbaar."