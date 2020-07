En nu uitharden maar: 100 kuub beton gestort voor veelbesproken rotonde Heesch

Bejaarde Osse (84) bruut gewekt door zaklamp van inbrekers, mannen blijven halfuur binnen

10:42 OSS - Een 84-jarige vrouw is vannacht in haar eigen woning in Oss slachtoffer geworden van een inbraak. Toen ze nietsvermoedend lag te slapen, stonden er omstreeks 01.30 uur twee mannen aan haar bed.