En wéér een vrouw erbij in politiek Bernheze

Met een stem vol vreugde verwelkomde burgemeester Marieke Moorman het nieuwe commissielid donderdagavond in de politieke arena. Moormans roemde vooral de cursus Politiek Actief waar ook Samuels aan deelgenomen heeft: ,,Wat is dat toch een vruchtbare cursus. Daar mogen we met zijn allen uitermate trots op zijn. Ik ben de tel kwijt hoeveel burgerleden dit al heeft opgeleverd, maar ik denk zeker vijf.’’

Daar had de burgemeester zes mogen zeggen. En min of meer toevallig zijn dit allemaal vrouwen. De vorig najaar gehouden cursus Politiek Actief was niet speciaal voor vrouwen bedoeld. Maar, in de maanden voor de start had Moorman een aantal politiek geïnteresseerde vrouwen wel aangemoedigd om mee te gaan doen. En dat had weer te maken met haar belofte een jaar eerder om zich in te zetten voor meer vrouwen in de politiek.