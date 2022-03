En wéér is de flitspaal in Lith omgezaagd

LITH - Drie keer is scheepsrecht, zal de dader gedacht hebben. In de nacht van zaterdag op zondag is de flitspaal aan de Meester van Coothstraat in Lith voor de derde keer in een paar jaar tijd omgezaagd. Deze paal stond er sinds juli vorig jaar.

Een beetje beduusd staat een buurman naar de geknakte paal te kijken. Nee, hij heeft niets gehoord. Ja, de politie is al langs geweest om te vragen of hij iets heeft gezien of gehoord. ,,Maar ik slaap aan de achterkant, en ik begreep dat er zelfs slijptollen met dempers bestaan.” Nee, hij wil liever niet met zijn naam in de krant. ,,Je weet niet wie het gedaan heeft, misschien is het wel iemand uit het dorp.”

Gevaarlijker

,,Ik kwam erachter toen ik vanochtend de gordijnen open deed. Wat ligt daar nou voor blok langs de weg? Toen had ik nog niet eens gezien dat het de flitspaal was. Wie het doen? Ik zou het niet weten. Wat ik wel weet is dat iedereen hier over een paar weken weer veel te hard rijdt. Niet fijn nee. Mijn kleinkinderen moeten hier even verderop oversteken, let op, dat wordt echt weer een stukje gevaarlijker. Tot er weer een nieuwe paal staat, over een paar maanden."

Volledig scherm © Lieke Mulder

De flitskast in Lith staat langs de provinciale N625, ter plekke Meester van Coothstraat genoemd. De kast flitst iedereen die harder dan de toegestane 50 kilometer per uur rijdt. Afgelopen jaren werden hier duizenden mensen geflitst. In de zomer van 2020 werd de paal voor het eerst omgezaagd. Een nieuwe paal, geplaatst in januari 2021, werd binnen een week ook omgezaagd. De nu omgezaagde paal stond er sinds afgelopen zomer.

Veilig stellen

Een medewerker van Heijmans is ondertussen bezig de flitspaal ‘veilig te stellen’. Met een slijptol slijpt hij de paal nog verder open, zodat hij de kabels vrij krijgt, de stroom ervan af kan halen en de paal vervolgens in zijn geheel mee te nemen. Een vreemd klusje, dit had hij nog niet eerder. En helemaal vreemd, omdat er al een paar keer automobilisten langs reden, die blij toeterden of hun duim omhoog staken. En nee, dat is niet omdat ze hem kennen. Hij wijst naar de geknakte flitspaal: ,,Tsja, zo'n ding heb je inderdaad zo om. Is dit al de derde keer? Ongelooflijk.”

Volledig scherm Een medewerker van Heijmans is aan het werk om de omgezaagde paal mee te nemen © Lieke Mulder