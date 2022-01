Ene school is de andere niet, zeggen toekomstige buren Nicolaasschool Oss

Als de gemeente Oss nou een paar jaar eerder had bedacht om de Nicolaasschool naar de plek van de voormalige huishoudschool aan de Schelversakker te verhuizen, had dat veel geld en gedoe gescheeld. ROC De Leijgraaf, de laatste eigenaar van het gedateerde schoolgebouw, was er graag vanaf geweest. En de gemeente had zich twee nodeloze bestemmingsplanprocedures bespaard. In plaats daarvan werd de maatschappelijke bestemming in 2014 gewijzigd in wonen. Nu is een nieuwe procedure gestart om dit terug te draaien. Maar de buurt voorziet problemen.