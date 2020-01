Enexis legt aanleg glasvezel in Geffen stil na elfde gaslek in korte tijd

Er klinken weer stemmen in het klooster van Ravenstein: ‘De ziel zit er nog in’

6:53 RAVENSTEIN - ,,Het leegstaande gebouw is in de loop der jaren niet beter geworden. Maar de ziel zit er nog in. Dat voel je als erin rondloopt.” Klooster Huize Nazareth in Ravenstein maakt ook bij projectontwikkelaars warme gevoelens los. Het Brabants Dagblad mocht een kijkje nemen in het gebouw dat zo lang onbetreden bleef.