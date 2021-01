Enige echte Osse Sportaward van 2021 gaat naar wielerkampioen Elise Uijen uit Herpen

In een normaal jaar reikt Oss prijzen uit voor de sportman en sportvrouw van het jaar, net als voor het sportteam en het grootste talent van de gemeente. Maar omdat er door de pandemie zó veel wedstrijden werden afgeblazen, gooide de organisatie het dit keer over een andere boeg. Er kwam maar één Sportaward voor de meest in het oog springende prestatie van het afgelopen jaar.

Die eer gaat dus naar Elise Uijen uit Herpen. De jury roemt haar voor het behalen van een Europese titel in een grote sport als het wielrennen, waarin ze al op jonge leeftijd heeft laten zien met de mondiale top mee te kunnen. De meest uitzonderlijke prestatie van een Osse sporter in 2020, vindt de jury.

Tv-show vanuit het stadion

De onthulling vond maandagavond plaats in de vorm van een tv-uitzending, opgenomen in het Frans Heesenstadion. In de show van drie kwartier werden tal van Osse sporters geportretteerd en onderstreepten het Sport Expertise Centrum en de gemeente nog maar eens het belang van bewegen, ook in lockdown.

In de uitzending werd ook RKSV Ulysses in het zonnetje gezet. De voetbalclub uit Megen ontving de zogeheten Sportakkoord Stimuleringsaward. Die heeft het te danken aan de brede samenwerking die in het stadje is opgezet met maatschappelijke organisaties, buurtbewoners en andere sportaanbieders.

Regenboogaward

Voor de eerste maal werd ook een Regenboogaward uitgereikt, en wel aan KV DOT. De korfbalvereniging diende afgelopen jaar het meest ambitieuze plan in om de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap binnen de club te verbeteren. Bij de award hoort een cheque van 500 euro. De Regenboogaward is een initiatief van Regenboogstad Oss, COC Noordoost Brabant en het Sport Expertise Centrum.