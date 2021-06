Enorme boor bereidt de bouw van De Kruisheer in Oss voor

Schandvlek in Osse Kruis­straat krijgt eindelijk invulling

13 juni OSS - Na veertien jaar van verloedering ligt er eindelijk een concreet bouwplan op tafel voor het voormalige tankstation van Gielis aan de Kruisstraat in Oss. Een plan bovendien dat de goedkeuring van het Osse gemeentebestuur en de naaste omwonenden kan wegdragen. ,,Vier verdiepingen was wel even slikken.”