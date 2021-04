EOD brengt granaten uit Hertogswetering tot ontploffing

OM wil man twee jaar opsluiten na de vernieling van auto’s bij Verdihuis in Oss

23 april DEN BOSCH/OSS - P. van C. (60) was bijzonder gefrustreerd dat het Verdihuis hem opnieuw wegstuurde, terwijl hij rondhing bij de voordeur. De man haalde daarom op 18 december 2020 een aansteker tevoorschijn en maakte hiermee grote krassen op een geparkeerde Renault Clio en een Peugeot 208. Daar had hij veel spijt van, vertelde hij tegen de rechtbank in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie vond dat de recidivist 2 jaar lang door moest brengen in een Instelling voor Stelselmatige Daders (ISD).