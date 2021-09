Er gloort een heel nieuw leven na De Brug: ‘Lekker gaan fietsen en vrienden maken, dat wil ik ook!’

Ze staan ermee op en ze gaan ermee naar bed. Het leven van een ondernemer kent geen vaste werktijden. En al helemaal niet die van een horecaondernemer die boven zijn zaak woont. Han en Jolanda van Rossum zíjn De Brug, zeven dagen in de week, 24 uur per dag. Han (57) staat achter de toog in het café, Jolanda (58) is de baas in de cafetaria ernaast. Samen bestieren ze zeven maanden per jaar de camping achter de zaak. Han sinds 1989, toen hij de zaak samen met zijn tweelingbroer Pieter overnam van vader Wout. Jolanda sinds 1991, toen zij na het noodlottig overlijden van Pieter ‘even’ bijsprong in de zomervakantie. Dat even werd dertig jaar.