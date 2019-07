‘Er is nu véél meer rust, in mijn hoofd én in mijn gezin’

Bestuurder ligt knock-out in de auto met ballon lachgas nog in de mond in Heesch

8:23 HEESCH - De politie stuitte dinsdagochtend rond 7.30 uur op een niet alledaags tafereel in Heesch. Dicht bij het Dorp werd daar een man of vrouw gevonden in een auto. Hij of zij lag knock-out met een ballon in de mond. Het is niet duidelijk of het om een man of vrouw ging.