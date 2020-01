Er klinken weer stemmen in het klooster van Ravenstein: ‘De ziel zit er nog in’

Het is nou niet zo dat wooncorporatie Mooiland meteen stond te popelen om het voormalige klooster in Ravenstein te verbouwen tot appartementencomplex. Niet voor niks staat het gebouw al veertien jaar leeg. Maar nu eenmaal de knoop is doorgehakt om het exploitatieverlies te slikken zijn ze helemaal door de bocht. ,,We zijn supertrots dat we straks achttien huurders met een laag inkomen op zo’n mooie plek en in zo’n bijzonder gebouw kunnen huisvesten”, verklaart projectontwikkelaar Maurice van Nistelrooij, terwijl hij door het raam over de groene pastorietuin naar de monumentale Luciakerk kijkt. De zon weerkaatst op de wijzers van de klok. ,,Dit is wonen op topniveau.”