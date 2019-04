Er staat een kraan in de gang

Kaart + Video Autobran­den in Oss mysterie voor recherche: pyromaan, conflict of oplichting niet uit te sluiten

12:00 OSS - Het is voor de recherche een groot mysterie wie er achter de golf van autobranden in Oss zit(ten). Ook is het onduidelijk wat de oorzaak is van alle ellende. Er zijn meerdere opties. Na de vijftiende autobrand dit jaar - woensdagnacht brandde een Tesla uit - doet de politie een uitgebreide getuigenoproep.