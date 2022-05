Eric en Diana op hun plek in middle of nowhere in Oostenrijk: uitzonderlijke sneeuwmaanden, maar ook zomerse groentetuin

Uitgezworven Gé uit Mariaheide wilde altijd al naar het buitenland, nu denkt hij er met Susan altijd te zullen blijven

MARIAHEIDE/SPANJE - Huis en haard lieten Gé (57) en Susan (59) van Boxmeer in Mariaheide achter om een nieuw leven te starten in Spanje. Na jaren in Andalusië succesvol een bed & breakfast te hebben gerund, verkochten ze de boel en streken ze neer in Mallorca. Daar werd pas echt de rust gevonden. ,,Ik geloof niet dat we nog terug naar Nederland gaan.”

