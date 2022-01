Eropuit: online expo, Verkadefilm op de bank, Elvis in Den Bosch en Heino in Tilburg

Welkom in 2022! Vanaf het podium in de Grote Zaal van theater De Lievekamp in Oss dragen onder anderen Maaike Widdershoven, Mark van de Veerdonk, Noud Bongers, Lotte Velvet en Iris van Nuland hun steentje bij aan een 33 minuten durende muzikale nieuwjaarsspecial. Coronaproof opgenomen en online te vinden op YouTube. Met ook de beste wensen van theaterdirecteur Coen Bais en andere medewerkers van het theater zoals Marina van Haaren, Marga Tonies en Madeleine Oosterholt.

Volledig scherm De Veroordeling, de Grote Gouden Kalf-winnaar van 2021 over de veelbesproken Deventer moordzaak © -

Verkadefilms thuis op tv, tablet of telefoon

De Veroordeling, de Grote Gouden Kalf-winnaar van 2021 over de veelbesproken Deventer moordzaak, maar ook The Father met Anthony Hopkins in de rol van dementerende vader, Druk, Spencer, Supernova en Ook muizen gaan naar de hemel. (Nieuwe) films en documentaires die de Bossche Verkadefabriek in plaats van in haar filmzalen nu online aanbiedt. Via Picl kun je het aanbod bekijken, aanklikken en na betaling kijken waar en wanneer je zelf wilt.

Volledig scherm Archieffoto Museum Jan Cunen in Oss. © Stadsarchief Oss

Verhalen gezocht voor theatrale audiowandeling

Het zijn historische plekken en gebouwen vol verhalen: Museum Jan Cunen, Cultuurpodium Groene Engel, het oude fabrieksterrein Bergoss, de watertoren en ontmoetingsplein de Heuvel. Al die verhalen wil Stichting Oss Cultureel graag horen. Ter inspiratie voor een theatrale audiowandeling door de stad later dit jaar. Deze productie is onderdeel van een groter project rondom herbestemming waarvoor de stichting geldelijke steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangt. Wie zijn verhaal wil delen, kan mailen met herbestemming@osscultureel.nl.

Volledig scherm Werk van Nanda van Alebeek, René Roovers en Mabel Mulder in de KuBra-Art Galerie in Rosmalen. © KuBra-Art Galerie

Dwalen door zalen bij online expositie

Lockdown of niet, de KuBra-Artgalerie in Rosmalen laat zich er niet door tegenhouden. Op 8 januari is de Wintersalon ’22 van start gegaan. De sculpturen, schilderijen, sieraden en scrap-art van elf Brabantse kunstenaars zijn tot en met 27 februari - online te bewonderen in de etalages van de galerie én in het leegstaande pand aan de Harry Coppensstraat 15. En zodra het mag, zwaaien de deuren van de galerie weer open.

Volledig scherm Marie José Eijkemans tijdens de cursus Kijken naar Kunst van Nu in de Willem Twee Kunstruimte in Den Bosch. © Willem Twee Kunstruimte

Kijken naar Kunst van nu, met een beetje hulp

Ook in 2022 geeft Marie José Eijkemans in Willem Twee Kunstruimte in Den Bosch weer de cursus Kijken naar Kunst van Nu, waarbij ze dieper ingaat op de thema’s van de tentoonstellingen in de Kunstruimte en deze voorziet van een kunsthistorisch kader. De bijeenkomsten zijn steeds om 11.30 uur op de laatste zondag van de maand (30-1, 24-4, 26-6, 28-8, 30-10 en 27-11). De workshops zijn afzonderlijk bij te wonen, maar ook allemaal via een passe-partout. willem-twee.nl

Volledig scherm Schlagerkoning Heino komt bij leven en welzijn op 14 december 2022 naar poppodium 013 in Tilburg. © Hedon

Dag kerst 2021, hallo kerst met Heino 2022

Schlagericoon Heino komt op woensdag 14 december naar 013 met een speciale kerstshow. Bij leven en welzijn uiteraard, want de Duitser is inmiddels 83 jaar oud. Zijn grootste hits variëren van zeemansliederen, marsmuziek en volkswalsjes tot echte Schlagerhits, waarbij Blau Blüht Der Enzian een van zijn grootste klassiekers is. De Sjonnies maakten er in 1997 Blauw van de Sangria van.

Volledig scherm Ernst Jansz (rechts), hier samen met Doe Maar-zanger en -bassist Henny Vrienten, heeft twee nieuwe cd's afgeleverd. © ANP Kippa

Ernst Jansz (Doe Maar) goes Chopin

Niet één, maar twee nieuwe cd’s van Ernst Jansz uit Neerkant: een live-cd met eigen werk, waaronder ook een lied van zijn (oude) band Doe Maar, en een cd waarop hij Chopin speelt, een oude liefde. De live-cd is een registratie van twee livestreamconcerten zonder publiek, op 29 januari 2021 voor Popdown in De Voorste Venne in Drunen en op 24 april 2021 in Op Hodenpijl, Schipluiden. ‘Dit is het mooiste dat ik ooit heb gedaan’, zegt hij op zijn site.

Volledig scherm Elvis Presley tijdens het concert Aloha From Hawaii Special in 1973. © TMDb

The King is dood, maar zijn muziek lééft!

Elvis Presley zou afgelopen zaterdag 87 jaar zijn geworden. The King of Rock and Roll overleed in 1977, 42 jaar oud. Tijdens The Elvis Concert 2022 in Theater aan de Parade (Hal8 Brabanthallen) in Den Bosch klinken op zondag 1 mei zijn hits uit de jaren 50, 60 en 70. Uitgevoerd door zanger Dwight Icenhower, jonge topmuzikanten en enkele originale Elvis-bandleden: Bob Lanning en Jim Murray (The Imperials).

Volledig scherm Het werk She loves candles 1.0 van de Eindhovense kunstenaar Leo van Vegchel. © Noordkade

Livestream door exposerende kunstenaar

Zondag 16 januari vanaf 13.00 uur verzorgt kunstenaar Leo van Vegchel een livestream vanuit de Noordkade in Veghel over zijn expositie Kijken in de spiegel. Deze is vanwege de coronamaatregelen nog niet te bezoeken. De komende drie zondagen gaat de Eindhovense kunstenaar daarom via een livestream met gasten het gesprek aan over de getoonde kunstwerken. Menszijn, natuur, filosofie en mystiek zijn belangrijke inspiratiebronnen voor Van Vegchels werk.