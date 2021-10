Ervaringsdeskundigen Vera en Floor willen met actie aandacht vestigen op mentale problemen jongeren

Anoniem besta je, niemand weet je naam. Het is de openingszin van een onlangs uitgebrachte song van het duo, genaamd FLERA. „Floor en ik zijn van de zomer naar Berlijn geweest. We zagen een meisje van onze leeftijd met littekens op haar arm. We vroegen ons gelijk af wie ze was en wat ze heeft moeten doorstaan. Ze leek kwetsbaar en gebroken. Over haar gaat het lied”, vertelt Ploegmakers.